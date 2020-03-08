Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

За несколько дней до разрыва сделки с ОПЕК Путин собрал министров и руководителей нефтяных компаний на совещание во "Внуково-2". Как утверждает источник Bloomberg, присутствовавший на совещании, позиция России заключалась в том, что ущерб от падения спроса должны нести и американские производители сланцевой нефти, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.

Совещание состоялось 1 марта в терминале аэропорта "Внуково-2" перед началом рабочей поездки Путина в Псков. Как сообщала пресс-служба Кремля, на нем обсуждались наиболее важные международные проблемы, такие как распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике и на нефтяном рынке. Присутствовали, в том числе глава, "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов и министр энергетики Александр Новак. Большая часть совещания проходила в закрытом режиме. На сайте Кремля приводится только вступление Путина, который говорит, что хочет посоветоваться и выслушать мнения бизнеса "по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов".

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На переговорах министров ОПЕК+ в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти. "Министры были настолько потрясены, что не знали, что сказать", - рассказал агенству один из участников переговоров. Другой информированный источник сообщил Bloomberg, что наследный принц Саудовской Аравии даже хотел позвонить Путину 6 марта. Но пресс-секретарь российского президента дал понять, что Путин вмешиваться не будет.

Россия в альянсе со странами ОПЕК с 2016 года сдерживала добычу нефти ради поддержания цен и пополнения казны. Но недовольство России вызвало то, что сделка ОПЕК+ также помогает американской сланцевой промышленности, тогда как президент Дональд Трамп использует энергетические рычаги в качестве политического и экономического инструмента - например, препятствует строительству трубопровода "Северный поток-2" и преследует бизнес "Роснефти" в Венесуэле, пишет Bloomberg.

Сделка ОПЕК+ никогда не пользовалась популярностью у российских нефтяников, которые были вынуждены сдерживать инвестиции в новые проекты, пишет Bloomberg. Отказ от сокращения добычи лоббировал глава "Роснефти", рассказали агентству люди, знакомые с этим вопросом. В феврале 2019 года Сечин написал Путину письмо, в котором говорилось, что сделка с ОПЕК является стратегической угрозой для России и играет на руку США, писал Reuters со ссылкой на копию письма и на источники в отрасли и в правительстве.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев тогда сообщил РБК, что слухи в компании "не комментируют", а также "не обсуждают деловую переписку".​ На этот раз Леонтьев прокомментировал Bloomberg отказ России от сделки с ОПЕК+, отметив, что теперь "Роснефть" может увеличить свою долю на рынке. "Если вы всегда уступаете партнерам, вы больше не партнеры. Это называется чем-то другим, - заявил он агентству, - Давайте посмотрим, как американская добыча сланцев почувствует себя в этих условиях".