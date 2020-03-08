В Австрии число зараженных новым коронавирусом достигло 104 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 104. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу в середине дня ведомство сообщало о 79 зараженных.

Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 4 509 тестов на коронавирус, 104 из них оказались положительными.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Во-первых, прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией. В-третьих, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

