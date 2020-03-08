Авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Иранская авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу на фоне распространения нового коронавируса, следует из заявления, опубликованного компанией на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все рейсы авиакомпании по европейскому направлению временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.



Отмечается, что рейсы были отменены в связи с ограничениями со стороны Европы, введенными "по неясным причинам". Компания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Европу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

