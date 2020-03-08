Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 847

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 847. Об этом сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне институт сообщал о 795 подтвержденных случаях.

Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (392). Более 100 случаев зарегистрированы в Баден-Вюртемберге (182) и Баварии (48), более десятка - в Берлине (28), Нижней Саксонии (21), Гессене (15) и Гамбурге (13). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

