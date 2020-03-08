Число жертв обрушения отеля в Китае возросло до 10

Число жертв обрушения гостиницы в городе Цюаньчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь возросло до 10. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



Ранее местные власти информировали о семи погибших. Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось 7 марта вечером. Согласно официальным данным, 71 человек оказался под завалами. К настоящему моменту, по данным агентства, под обломками остаются 23 человека.



Гостиница использовалась для временного размещения лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.



Здание было построено в 2013 году, в 2018 году переделано под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет около 1 тыс. кв.м.