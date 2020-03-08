В Бангладеш выявили три первых случая заражения коронавирусом

Бангладеш подтверждает первые случаи заражения коронавирусом, болезнь обнаружена у трех человек. Об этом сообщила директор института эпидемиологии, борьбы с болезнями и исследований Меерджади Сабрина Флора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на брифинге, который транслировал ряд местных СМИ, она заявила, что двое из заболевших, члены одной семьи, недавно приехали из Италии. Третий человек заразился после контакта с этими людьми, отметила Флора.

Возраст заболевших от 20 до 35 лет.

Власти Бангладеш 4 марта ограничили въезд людей из Италии, Южной Кореи, Японии и Кувейта без медицинской справки о том, что они не заражены коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.

