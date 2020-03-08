Премьер Латвии созвал заседание кризисного совета из-за коронавируса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в связи с распространением нового типа коронавируса в Европе созвал 9 марта заседание Совета по кризисному управлению. Об этом говорится в пресс-релизе кабмина республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Латвии 8 марта был подтвержден второй случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у женщины, которая вернулась в республику из Италии.



"Премьер-министр Латвии созывает заседание Совета по кризисному управлению в связи с распространением коронавируса. Оно намечено на 17 часов понедельника (19.00 по бакинскому времени)", - сказано в пресс-релизе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

