https://news.day.az/world/1210082.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Сердешт провинции Хузистан. Очаг залегал на глубине девяти километров.
О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.
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