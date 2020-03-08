В Иране произошло сильное землетрясение

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Сердешт провинции Хузистан. Очаг залегал на глубине девяти километров.

О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.