В Испании из-за коронавируса умерли 17 человек

По меньшей мере 17 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал 24 Oras.

Ранее было известно о десяти погибших. Всего в королевстве зафиксированы около 600 случаев заражения. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.