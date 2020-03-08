В Австрии пять человек погибли при сходе лавины

Пять человек погибли в воскресенье в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Австрии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что, по словам руководителя горноспасательной службы, инцидент произошел приблизительно в 9.30 по местному времени (12.30 по Баку).

По предварительным данным полиции, двое жертв являются чехами. Тела погибших доставили в Халльштатт для проведения опознания.

В операции на месте схода лавины участвовали альпийская полиция и горные спасатели, были привлечены несколько вертолетов из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.

