https://news.day.az/world/1210094.html В Австрии пять человек погибли при сходе лавины
В операции на месте схода лавины участвовали альпийская полиция и горные спасатели, были привлечены несколько вертолетов из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.
В Австрии пять человек погибли при сходе лавины
Пять человек погибли в воскресенье в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Австрии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что, по словам руководителя горноспасательной службы, инцидент произошел приблизительно в 9.30 по местному времени (12.30 по Баку).
По предварительным данным полиции, двое жертв являются чехами. Тела погибших доставили в Халльштатт для проведения опознания.
В операции на месте схода лавины участвовали альпийская полиция и горные спасатели, были привлечены несколько вертолетов из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.
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