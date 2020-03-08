Сирийцы забросали камнями колонну войск США

Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасака забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт. Об этом в воскресенье сообщает Step News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В связи с этим военным США пришлось развернуться и найти другой путь. По данным агентства, аналогичный инцидент произошел и накануне.

В феврале военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии. В том же месяце в сирийской провинции Хасеке произошел конфликт военных США с сирийцами. В Харбат-Хамо въехала колонна из шести бронемашин США. После требования местных жителей покинуть территорию американцы открыли огонь на поражение по гражданским лицам, в результате чего погиб сирийский подросток, а гражданский мужчина получил ранения. Жители общины открыли ответный огонь и подожгли бронемашину.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта - правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.