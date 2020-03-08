В Турции перевернулся автобус, десятки пострадавших

В турецкой провинции Османийе опрокинулся автобус, перевозящий возвращающихся с похода в музей по случаю Международного женского дня.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 35 человек, передает Day.Az.

На место происшествия было привлечено большое количество бригад скорой помощи, спасатели и полиция.

Раненые были доставлены в ближайшие больницы.