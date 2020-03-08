https://news.day.az/world/1210106.html В Турции перевернулся автобус, десятки пострадавших
В Турции перевернулся автобус, десятки пострадавших
В турецкой провинции Османийе опрокинулся автобус, перевозящий возвращающихся с похода в музей по случаю Международного женского дня.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 35 человек, передает Day.Az.
На место происшествия было привлечено большое количество бригад скорой помощи, спасатели и полиция.
Раненые были доставлены в ближайшие больницы.
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