Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию после выявлением коронавируса нового типа в его стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей", - написал Додон.

Он отметил, что "у вируса нет политического окраса" и призвал граждан и политиков совместно бороться для преодоления кризиса.