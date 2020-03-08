https://news.day.az/world/1210111.html Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса
Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию после выявлением коронавируса нового типа в его стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей", - написал Додон.
Он отметил, что "у вируса нет политического окраса" и призвал граждан и политиков совместно бороться для преодоления кризиса.
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