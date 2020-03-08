Эрдоган: Для Анкары приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность границ Турции
Турция никогда не преследовала цель оккупировать или аннексировать сирийские земли, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Единственная цель Турции - создать безопасные условия, при которой в свои дома смогут вернуться 3,6 млн. сирийцев в Турции и 1,5 млн. жителей Идлиба у ее границ, подчеркнул турецкий лидер.
Для Анкары приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность населения сирийского Идлиба и границ Турции, сказал глава государства.
"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", - отметил президент.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что 9 марта, во вторник проведет в Бельгии встречу с представителями ЕС по ситуации с беженцами у границ Турции и Греции.
Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая делегация вернется из Бельгии, добившись эффективных результатов на переговорах.
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