Макрон позвал Эрдогана в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает в воскресенье Journal du dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Издание пишет, что встреча может состояться уже на предстоящей неделе. Из подробностей приводится только место встречи - два лидера могут увидеться во французской столице. Другие детали визита пока не известны.

На этой неделе Эрдоган побывал в Москве и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Во время переговоров основной темой встречи стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи Турция и Россия подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня.