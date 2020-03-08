Власти ряда областей Италии установили карантин для приезжих с севера

Власти ряда областей юга и центра Италии сделали обязательным пребывание в двухнедельном карантине для приезжающих с севера, где в воскресенье появилась так называемая "оранжевая" зона для сдерживания распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, а также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан.

Несмотря на ограничительные меры, железнодорожное сообщение между затронутыми регионами и остальной территорией Италии работает в полном объеме в обе стороны.

Местные власти отреагировали на декрет введением проверок прибывающих и распоряжениями об их домашнем карантине.

"Все, кто прибывает на Сицилию на любом виде транспорта из "красных" зон Севера, обязан проинформировать своего терапевта и обеспечить самоизоляцию", - говорится в распоряжении президента Сицилии Нелло Музумечи.

Власти центральной области Абруццо сообщают о "настоящем библейском исходе" населения из северных регионов. В отсутствие главы региона, который сам находится на домашнем карантине, документ о необходимости самоизоляции всех, кто приехал из "оранжевой" зоны, подписал вице-президент области.

Аналогичный режим двухнедельного карантина введен в Молизе, Кампании и Апулии.

Как сообщают местные СМИ, ночной поезд Турин-Салерно, который сделал остановку в столице Ломбардии Милане, приехал на конечную станцию с четырехчасовым опозданием. После 14-часового путешествия пассажиры в Неаполе подверглись выборочной проверке и установлению личности. На конечной станции в Салерно их ждал санитарный контроль.

Правительственный декрет в главе, посвященной новой зоне на севере Италии, предписывает не выходить из дома людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5. В строгой домашней изоляции должны оставаться помещенные в карантин из-за вируса или показавшие положительные тесты. В Ломбардии и 14 провинциях в соседних регионах прекращены все спортивные соревнования. Рестораны и бары будут работать до шести вечера и только при соблюдении дистанции между посетителями.

Ряд мер приняты для всей территории Италии: отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, музеи и театры. Рестораны и бары смогут работать, только если рассадят посетителей на расстоянии метра друг от друга. Временно закрыты пабы, залы для азартных игр, школы танцев, дискотеки.

Все указанные меры продлятся до 3 апреля.

