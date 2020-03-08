Эрдоган может возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Таиип Эрдоган заявил о возможности возобновления операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает NTV.

Соответствующие заявление он сделал в рамках выступления в Стамбуле.

Турецкий лидер отметил, что такие действия могут последовать, если достигнутые с Москвой договоренности не будут реализованы.

"Если данные нам обещания не будут сдержаны, мы оставляем за собой право самостоятельно и собственными методами очистить эти территории", - подчеркнул Эрдоган.