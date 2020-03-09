https://news.day.az/world/1210132.html Мировые цены на нефть рухнули на 25%
Мировые цены на нефть рухнули на 25%
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на 25%, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
На пике нефть подешевела сразу на 14 долларов, потеряв в цене сразу 31%, передает РИА Новости.
6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.
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