Мировые цены на нефть рухнули на 25%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на 25%, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На пике нефть подешевела сразу на 14 долларов, потеряв в цене сразу 31%, передает РИА Новости.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.