На всем западном побережье США ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всем западном побережье США, после того как в воскресенье на такой шаг пошли власти штата Орегон, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал 12abc, губернатор штата Кейт Браун объявила об этом на пресс-конференции, добавив, что режим объявлен на 60 дней. На тот момент в Орегоне было зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, половина из которых - предположительные.

Ранее на аналогичные меры пошли власти штатов Вашингтон и Калифорния, таким образом, во всех трех штатах на западном побережье теперь действует режим ЧС. В первом из них наибольшее число смертельных случаев - 16 из 19. Еще два человека скончались во Флориде, один - в Калифорнии. Всего в США зарегистрировано более 400 случаев заражения COVID-19.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.