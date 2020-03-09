Узбекских паломников вывезли из Саудовской Аравии из-за коронавируса

Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса 244 граждан Узбекистана, совершающих паломничество. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в воскресенье представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения страны.

Uzbekistan Airways с 27 февраля приостановила выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из-за распространения коронавируса. Авиаперевозчик сообщал, что выполнит несколько чартерных рейсов для граждан Узбекистана, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию. Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с КНР, а с 1 марта - с Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.

"Чартерным рейсом в Ташкент из Джидды доставлены 244 гражданина Узбекистана, совершившие умру (малый хадж - ред.). Все пассажиры дважды прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено", - сказал представитель агентства.

Представитель агентства уточнил, что все прибывшие также будут находиться под двухнедельным медицинским наблюдением по месту жительства.

По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии, к 8 марта число случаев заражения коронавирусом в королевстве увеличилось до 11 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.