https://news.day.az/world/1210137.html КНДР провела пуск трех ракет
КНДР провела пуск трех ракет
Северная Корея провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Рёнхап.
Ранее агентство со ссылкой на южнокорейских военных информировало о пуске "по меньшей мере одного неопознанного снаряда".
"Сегодня Северная Корея из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо произвела пуск трёх неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом", - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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