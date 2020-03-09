Четыре депутата французского парламента заболели коронавирусом

Четыре депутата и два работника национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражены новым типом коронавируса. Об этом сообщает агентство здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал BFMTV информировал о двух заразившихся депутатах национальной ассамблеи. Медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата партии "Республиканцы" Жана-Люка Рейцера от департамента Верхний Рейн, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также заразилась депутат партии "Вперед, Республика!" от департамента Верхняя Гаронна Элизабет Тутю-Пикар.

"Тесты четырех депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус COVID-19. Проводятся санитарные обследования, службы Ассамблеи приняли меры по ограничению возможного распространения вируса", - говорится в сообщении.

Медики добавили, что два вновь зараженных депутата изолированы, выясняется круг их контактов. Об их партийной принадлежности не сообщается.

Санитарное агентство страны в воскресенье вечером информировало, что во Франции число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 1126 человек, скончались 19 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.