В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии

Более 50 социальных работников погибли во время эпидемии, исполняя свои обязанности, почти все они - коммунисты. Об этом заявил представитель министерства гражданской администрации Китая Чэнь Юэлян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 8 марта, по всей стране в городах и сёлах погибли уже 53 социальных работника при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии", - рассказал на пресс-конференции чиновник.

Он добавил, что 92,5% из них были членами Коммунистической партии Китая.

Социальные работники, как правило, это сотрудники домовых комитетов, которые оказывают базовые социальные услуги жилым районам.