Goldman Sachs предрек падение цены барреля нефти до $20

В американском инвестиционном банке Goldman Sachs полагают, что цена барреля нефти может снизиться до $20 из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В докладе отмечается, что такой обвал цен кардинально изменит прогнозы по рынкам нефти и газа, участники которых рассчитывали, что стоимость барреля поднимется до $30 во втором и третьем кварталах.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,02 за баррель. К 01:25 его стоимость повысилась до $35,23 за баррель. Цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в апреле снизилась на 27,1% - до $32,48 за баррель.

По данным издания, падение стоимости фьючерса на нефть в первые секунды открытия бирж в Азии свыше чем на 30% стало вторым по своим масштабам в истории после обвала в 1991 году во время войны в Персидском заливе.