В Китае мужчина порыбачил с помощью зонта

В Китае мужчина поймал рыб необычным способом.

Как сообщает People`s Daily, для этого дела мужчина использовал обычный зонт.

На кадрах видно как мужчина, привязав к зонту веревку, спускает его вниз к реке около каскада дамбы, передает Day.Az.

Таким образом, рыба, скользящая с вертикального склона, автоматически попадает в него.

Следует отметить, что через некоторое время в зонте скопился неплохой улов

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