https://news.day.az/world/1210169.html В Китае мужчина порыбачил с помощью зонта - ВИДЕО
В Китае мужчина порыбачил с помощью зонта - ВИДЕО
В Китае мужчина поймал рыб необычным способом.
Как сообщает People`s Daily, для этого дела мужчина использовал обычный зонт.
На кадрах видно как мужчина, привязав к зонту веревку, спускает его вниз к реке около каскада дамбы, передает Day.Az.
Таким образом, рыба, скользящая с вертикального склона, автоматически попадает в него.
Следует отметить, что через некоторое время в зонте скопился неплохой улов
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