Площадь лесных пожаров в Грузии увеличилась

Площадь лесных пожаров, возникших недалеко от села Вакиджвари в районе Озургети в Грузии, увеличилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, количество пожарных, привлеченных к тушению пожара из районов Гурия, Аджарии и Самегрело-Земо-Сванети, достигло 120.

Также к тушению пожара привлечены 2 вертолета Пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии.

Отметим, что прошлой ночью председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сказал, что пожар распространился на площадь в 10 гектаров.