https://news.day.az/world/1210179.html Площадь лесных пожаров в Грузии увеличилась
Площадь лесных пожаров в Грузии увеличилась
Площадь лесных пожаров, возникших недалеко от села Вакиджвари в районе Озургети в Грузии, увеличилась.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, количество пожарных, привлеченных к тушению пожара из районов Гурия, Аджарии и Самегрело-Земо-Сванети, достигло 120.
Также к тушению пожара привлечены 2 вертолета Пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии.
Отметим, что прошлой ночью председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сказал, что пожар распространился на площадь в 10 гектаров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре