Биткоин потерял в цене около 10% вслед за мировыми рынками

Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - падает более чем на 11% и впервые - вслед за котировками мировых рынков, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.58 по бакинскому времени биткоин дешевеет на 9,69%, до 7901 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 8,89%, до 7944 долларов. Минутами ранее падение превышало 11%, до 7675 долларов на Binance.

Альтернативные криптовалюты тоже в минусе: Ethereum дешевел на 13,62%, до 199,41 доллара, Ripple на 12,17% - до 0,20 доллара, Bitcoin Cash на 17,15% - до 265,73 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 222,357 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 63,8% всего рынка криптовалют.

Как пояснил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), падение цены биткоина - "побочный эффект от снижения мировых рынков". "Мировые рынки падают, а биткоин получает побочный ущерб. Цена будет снижаться, пока не прекратится паника на мировых рынках", - считает он.

Эксперт отметил, что цена нефти упала более чем на 30%, а доходность американских 30-летних облигаций опустилась ниже 1%. "Коронавирус не был причиной всего этого, но он стал, безусловно, катализатором", - считает Олшевич.