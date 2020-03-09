Футболист итальянского клуба вылечился от коронавируса

Футболист итальянского клуба Серии С "Пьянзе" вылечился от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом проинформировал губернатор итальянского региона Тоскана Энрико Росси. Согласно его словам, представители больницы Сиена заявили, что тесты футболиста на коронавирус полностью отрицательные.

"Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения (в течение нескольких дней у него больше не было симптомов), но и с вирусной", - заявил Росси.