В Нигерии футболист скончался прямо на поле

Футболист нигерийского клуба "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата. Об этом сообщил 8 марта портал Goal, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Команда играла с "Катсина Юнайтед", в разгар матча Мартинс столкнулся с соперником на поле, после чего упал на газон без сознания. Дежурившие медики экстренно погрузили спортсмена в машину скорой помощи, однако автомобиль так и не удалось завести. В итоге Мартинса доставили в больницу на транспорте журналистов. Позже в медицинском учреждении он умер.

"Есть надежда, что результаты вскрытия послужат основой для последующих мер, которые не были учтены в существующей стандартной процедуре", - заявил глава нигерийской футбольной лиги.

Матч футболисты доигрывали без своего коллеги, однако, узнав о его смерти, расплакались прямо на поле. Видео с реакцией одноклубников Мартинса опубликовал корреспондент издания Шина Олударе в своем аккаунте в Twitter.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.