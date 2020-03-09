Торги на биржах Китая завершились обвалом
Серьезным падением основных индексов завершились первые на этой неделе торги на биржах материкового Китая на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно распространения по миру нового коронавируса и снижения цен на нефть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов упал на 3,01%, до отметки 2943,29 пункта. В минусе оказались все "голубые фишки". Наибольшие потери понесли держатели активов компаний в таких секторах, как информационные технологии, стройматериалы и потребление, соответствующие сводные индексы упали на 6,90%, 4,07% и 4%. Значительные убытки зафиксированы также по активам, связанным с недвижимостью, промышленным производством, финансами и телекоммуникационными технологиями.
Снижением котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" обвалился на 4,09%, до 11108,55 пункта. Отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 упал к концу торгов на 3,42%.
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня с момента их открытия и до завершения в понедельник все время проходили в негативной зоне. Как пишет шанхайский информационный ресурс Shine, снижение деловой активности наблюдается на фоне ухода многих инвесторов в облигации и падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия снизила свою официальную цену продажи этого энергоносителя. Серьезный спад котировок отмечен и на других азиатских площадках.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре