В Армении беспрецедентно выросла преступность

Руководитель общественного движения "ВЕТО" Нарек Малян на своей странице в Facebook коснулся роста преступности, который, по его словам, является беспрецедентным, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В послереволюционной Армении наблюдается беспрецедентный рост преступности: ДТП, насилие, воровство, грабежи и карманничество. Политические власти в стране проводят политику, стараясь сделать так, как будто они не имеют никакого отношения к этому росту", - сказал Малян.

В качестве примера он привел статистику: в 2008 году в Республике Армения было совершено 9271 преступление, а в 2019 году - 26 850 преступлений. "Это беспрецедентно, и основной рост был отмечен за последние два года.

Говоря об объективной и субъективной сторонах, Малян сказал, что объективной стороной является амнистия, которая является гуманитарным актом, но амнистия была довольно поспешно введена в обращение, и многие вопросы не были приняты во внимание, в том числе также вопрос занятости амнистированных, и после освобождения они вновь совершили преступления.

"Другая сторона - спонсорство преступников "соросовцами", они платят за защиту преступников, платят за это, и это не самоцель. Это делается для того, чтобы поставить под сомнение правоохранительную систему в обществе, чтобы люди невзлюбили правоохранителей и так далее", - сказал Малян.