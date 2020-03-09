https://news.day.az/world/1210224.html Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии возросло до 1112
Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии возросло до 1112
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 265 и достигло 1112.
Об этом сообщил в понедельник научно-исследовательский Институт имени Роберта Коха (RKI) в своей ежедневной сводке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Больше всего заразившихся - 484 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В Баварии 256 инфицированных, в Баден - Вюртемберге - 199.
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