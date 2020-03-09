В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, инцидент произошел в провинции Альборз.

"К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считая, что это поможет противодействовать коронавирусу как лекарство, потребляли метанол", - сообщил представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

На данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, в Иране зафиксировано 6566 случаев заражения, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли.