https://news.day.az/world/1210258.html В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
В Пакистане более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
Двадцать один человек погиб и четверо получили ранения в понедельник после падения пассажирского автобуса в реку Инд в Пакистане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Автобус следовал из Равалпинди в высокогорный пакистанский город Скарду.
По данным представителя правительства провинции Гилгит-Балтистан Файзуллы Фарака, среди погибших двое детей. Он также сообщил, что из реки извлечены девять тел.
Двое пострадавших доставлены вертолетами армии Пакистана в госпиталь.
Фарак добавил, что главный министр Гилгит-Балтистана Хафиз Хафиз ур Реман отдал распоряжение провести расследование инцидента.
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