Девочка пришла в восторг, когда её любимая кассирша вышла на работу

Однажды маленькая Грейс Рассел пошла с мамой за покупками в магазин "Safeway" (Калифорния, США).

Кассирша по имени Лоррейн, обслуживавшая маму с дочкой, оказалась очень милой женщиной, и 3-летняя покупательница немедленно прониклась к ней симпатией. С тех пор она просила родительницу вставать только в кассу своей любимицы и каждый раз весело и доверчиво болтала с сотрудницей магазина. Однако, недавно Лоррейн заболела и отсутствовала на работе 2 недели, чем очень встревожила свою маленькую подружку. Грейс то и дело подходила к другим кассирам, спрашивая, всё ли у Лоррейн в порядке и когда она вернётся, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

И вот наконец наступил радостный день - приехав в "Safeway", девочка увидела приятельницу, вышедшую с больничного, и пришла в полный восторг. Бросившись к кассирше, Грейс крепко обняла её, что, конечно же, умилило и саму сотрудницу, и маму малышки, и всех, кто стал свидетелем этой трогательной сценки.

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