Появилось фото улыбающегося Роналдиньо в тюрьме

Журналист Эрнан Родригес опубликовал фотографию бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, который находится под стражей в Парагвае. Пост доступен в Twitter-аккаунте репортера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фото запечатлен улыбающийся Роналдиньо. 39-летний бывший спортсмен может провести в тюрьме до шести месяцев. Парагвайские власти оправдывают подобную меру существованием риска побега.

Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай 4 марта. Бразильцев задержали после обыска в номере отеля, где сотрудники полиции обнаружили поддельные парагвайские паспорта на имя экс-игрока "Барселоны" и его брата.

В 2018 году бразильца лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Роналдиньо также назначили штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.