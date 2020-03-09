Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Один сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе был заражен коронавирусом во время визита на север Италии, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19", - говорится в документе.