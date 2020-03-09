https://news.day.az/world/1210284.html Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Один сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе был заражен коронавирусом во время визита на север Италии, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19", - говорится в документе.
Сообщается, что заболевший лечится дома, все его сослуживцы, которые могли контактировать с заболевшим, также помещены на домашний карантин.
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