В Чехии из-за коронавируса запретили посещать больницы

В связи с распространением коронавируса в Чехии с понедельника запрещены посещения в больницах, начались выборочные проверки самочувствия водителей и пассажиров автомашин на границах, сообщил на пресс-конференции после заседания Совбеза республики премьер Андрей Бабиш, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С сегодняшнего дня запрещены посещения в больницах, чтобы исключить возможность заражения находящихся там пациентов, зачастую лиц пожилого возраста, самой ранимой категории больных. Это распоряжение не касается детских отделений и роддомов", - сказал Бабиш.