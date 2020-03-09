Диетологи сравнили рацион Путина, Меркель и Трампа

Эксперты Европейского медицинского института ожирения исследовали рацион мировых и европейских лидеров - президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом пишет El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В РФ, где уровень ожирения населения равняется 25,7%, 67-летний глава государства "находится в завидной форме", как отмечает издание.

В стандартный рацион Путина входят постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, а также фрукты, овощи, крупы и яйца. Российский лидер избегает продуктов глубокой переработки и алкоголя. Однако в случаях, если нужно произнести тост, он выбирает вино или пиво.

Глава России плотно завтракает, в то время как его ужин, наоборот, состоит из легких продуктов. Помимо этого, Путин не забывает о регулярных занятиях спортом - плавание, единоборства, лыжи и хоккей.

Президент США, где уровень ожирения равняется 37,3%, имеет проблемы с холестерином. Индекс массы тела Дональда Трампа (30,4) соответствует небольшой форме ожирения.

73-летний политик является приверженцем фастфуда. В его рационе изобилие гамбургеров, сандвичей с яйцами и сыром, бекона и соусов, жареных крылышек с картошкой фри, пиццы, прохладительных напитков и выпечки.

Трамп не пьет алкоголь, однако частенько употребляет кока-колу лайт с кофеином и шоколадные коктейли. В молодые годы он занимался бейсболом и футболом, однако теперь ведет малоподвижный образ жизни.

Канцлер Германии, где уровень ожирения достиг 25,7%, в свои 65 лет любит кататься на беговых лыжах и временами занимается пешеходным туризмом. Однако спорт в жизни Ангелы Меркель присутствует не на постоянной основе.

Канцлер не отказывается от прелестей немецкой кухни - сосисок с соусом и пюре, сырного фондю и пива. Однако на ужин ест овощи.

Премьер-министр Испании (уровень ожирения среди населения составляет 27,1%) в 48 лет находится в замечательной форме. Педро Санчес является приверженцем сбалансированной средиземноморской диеты. Он ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле.

Премьер плотно завтракает и пьет много воды. Он занимается спортом три раза в неделю (силовые тренировки с бегом и велосипедом). Из алкоголя Санчес предпочитает игристое либо красное вино.