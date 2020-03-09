https://news.day.az/world/1210293.html Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус. Пациент также страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.
Спустя 13 дней лечения, которое включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину и переливание плазмы, пациент был признан здоровым и выписан из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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