Столетний житель Китая излечился от коронавируса

Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус. Пациент также страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Спустя 13 дней лечения, которое включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину и переливание плазмы, пациент был признан здоровым и выписан из больницы.