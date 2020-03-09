Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля

Курсы доллара и евро по отношению к рублю после падения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, евро вырос

до 82,2 рубля, побив рекорд с февраля 2016 года, а американская валюта поднялась до 72,4 рубля.

Напомним, что цены нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что россиянам не стоит волноваться из-за обрушения цен на нефть 9 марта. По его мнению, ситуация стабилизируется уже к вечеру понедельника, передает Day.Az.

"Чего волноваться-то? Надо ждать, когда откроются банки во вторник. Думаю, к этому времени ситуация уже на 80% стабилизируется. Волноваться рано. Все это произошло, потому что банки не работают, участников на рынке мало. У нас - выходной, на Западе - кризис. Цены на нефть к концу понедельника, скорее всего, пойдут вверх", - отметил эксперт.

Михаил Хазин пояснил, почему минимальная цена на нефть не устраивает никого из участников рынка.

"Россия в кои-то веки проявила самостоятельность (выйдя из сделки ОПЕК+ - прим. НСН), что вызвало реакцию противников. Произошедшее на мировом рынке нефти - это попытка резкой реакции на отказ России идти на поводу у Саудовской Аравии и США. Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более 70 долларов ближе к 80 долларов за баррель. Американцам нужна цена локально 40, среднерсрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна.

Реакция на действия России легла на независимую ситуацию на фондовых рынках. Они посыпались - посыпались все активы. Сейчас народ придет в себя, поймет, что надо выводить деньги из фондовых рынков и куда-то вкладывать. Куда их вкладывать? В сырьевые фьючерсы. Поэтому думаю, что к вечеру цена на нефть поднимется, соответственно, ко вторнику у нас все устаканется" - заявил экономист.