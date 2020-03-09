ВОЗ обнародовала последнюю информацию о распространении коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию на 8 марта по случаям заражения болезнью коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, за последние сутки первые случаи заражения коронавирусом (COVlD-19) зарегистрированы в Болгарии, Коста-Рике, Фарерских островах, Французской Гвинее, Мальдивских островах, Мальте, Мартинике и Молдове.

Число подтвержденных случаев заражения:

В мире: 105 586 (3656 новые)

В Китае: 80 859 (46 новые)

3100 случаев смерти (27 новые)

За пределами Китая:

24 727 случаев заражения (3610 новые)

484 смертельных случая (71 новые)

101 страна/территорий (8 новых)

ВОЗ считает очень высоким оценку риска по коронавирусу в Китае, на региональном и глобальном уровне.