Филиппины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом на Филиппинах достигло 10 человек.

"Все правительственные ведомства и местные администрации обязаны оказывать всестороннюю помощь, сотрудничать и мобилизовать необходимые ресурсы для своевременного принятия серьезных, срочных и надлежащих мер по реагированию и по сдерживанию и устранению угрозы COVID-19, не допуская промедлений", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

Согласно указу, к борьбе с угрозой распространения коронавируса будут также привлечены силы национальной полиции Филиппин и других правоохранительных служб.

Ранее в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зафиксировано в 101 стране, количество случаев инфицирования в мире возросло до 105 586.