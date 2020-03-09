Совет ЕС ограничил свою деятельность из-за коронавируса

Совет Евросоюза решил ограничить свою работу в целях борьбы с продвижением нового коронавируса. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении организации, передает Day.Az.

"Число заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председателем на регулярной основе", - отмечается в нем.

Кроме того, число делегаций, участвующих в заседаниях, также будет ограничено. "Все группы посетителей и несущественные тренинги будут приостановлены. Сотрудникам Совета рекомендуется ограничить, насколько это возможно, внутренние встречи и продолжать скрупулезно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры", - говорится в документе.

Совет также подчеркнул, что обновлен перечень мест, в отношении которых действуют ограничения на поездки сотрудников евроинститута, с учетом последних решений итальянских властей.