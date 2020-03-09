https://news.day.az/world/1210314.html Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Брюсселе
Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в постпредстве Турции при ЕС в Брюсселе, говорится в сообщении НАТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня, в понедельник 9 марта 2020 года, генсек НАТО встретится с президентом Турции в постоянном представительстве Турции при Европейском союзе", - говорится в нем.
Накануне сообщалось, что главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также намерены провести переговоры с президентом Турции в Брюсселе вечером в понедельник. Планируется обсуждение таких вопросов, как миграция, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии.
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