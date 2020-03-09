https://news.day.az/world/1210318.html В Иране за сутки от коронавируса скончались 43 человека
В Иране за сутки от коронавируса скончались 43 человека
Всего на сегодня в Иране от коронавируса скончались 237 человек, сказал в понедельник глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, за сутки скончались 43 человека.
Джаханпур добавил, что за минувшие сутки в Иране заразились 595 человек.
Он отметил, что всего вирусом заразились 7 161, выздоровели 2 394 человека.
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