В Иране за сутки от коронавируса скончались 43 человека

Всего на сегодня в Иране от коронавируса скончались 237 человек, сказал в понедельник глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за сутки скончались 43 человека.

Джаханпур добавил, что за минувшие сутки в Иране заразились 595 человек.

Он отметил, что всего вирусом заразились 7 161, выздоровели 2 394 человека.