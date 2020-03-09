Саудовская Аравия ответила на обвинения в начале ценовой войны с Россией

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну на нефтяном рынке. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК, знакомый с планами властей королевства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседника агентства, саудовская сторона не намерена вести с Москвой никаких войн. "Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке", - ответил источник на обвинения в начале ценовой войны против России.

В то же время он подтвердил, что после провала переговоров участников ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти Saudi Aramco, саудовская нефтяная госкомпания, никак не ограничена в своих планах. "За происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники", - добавил собеседник ТАСС.

6 марта участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Причиной стала позиция Москвы, которая посчитала договор невыгодным, так как с его помощью дополнительные объемы сланцевой нефти на рынки выводят США.

После этого Saudi Aramco анонсировала резкое увеличение добычи и предложила клиентам рекордную за 20 лет скидку - до 6-8 долларов за баррель. Как отмечают аналитики, действия королевства связаны с желанием наказать Россию за нежелание ограничить добычу. В свою очередь в Москве, отказываясь от предложения, объясняли, что все выпадающие объемы компенсируют США, которые пользуются соглашением ОПЕК+ для завоевания новых рынков.