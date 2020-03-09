Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному

Иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель миннефти страны Асем Джихад, передает Day.Az.

"Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть. Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны-члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти", - заявил Джихад.