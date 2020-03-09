https://news.day.az/world/1210327.html Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному
Ирак сообщил о переговорах по новому нефтяному
Иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель миннефти страны Асем Джихад, передает Day.Az.
"Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть. Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны-члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти", - заявил Джихад.
По его словам, Ираку на данный момент "неразумно" поставлять дополнительные объемы нефти на мировой рынок, так как это приведет к дальнейшему падению цен на нее.
"Падение цен на нефть нанесет значительный вред, особенно странам-производителям", - подчеркнул Джихад.
"Иракская делегация приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и РФ на встрече ОПЕК в Вене несколько дней назад", - сообщил чиновник.
Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК - Ирака - в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллионов баррелей в сутки.
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