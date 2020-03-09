https://news.day.az/world/1210345.html В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщает минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"По данным на 9.00 9 марта, в Великобритании были проверены 24 960 человек, из которых 24 641 оказались не заражены, а у 319 подтвержден диагноз. Три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
В Лондоне зарегистрирован 61 случай заражения новым коронавирусом.
В понедельник в первой половине дня премьер Борис Джонсон провел экстренное совещание. По его итогам он объявил, что власти страны пока работают над сдерживанием вспышки, но предупредил, что число случаев, скорее всего, существенно возрастет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.
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