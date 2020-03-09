В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщает минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По данным на 9.00 9 марта, в Великобритании были проверены 24 960 человек, из которых 24 641 оказались не заражены, а у 319 подтвержден диагноз. Три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.