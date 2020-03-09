https://news.day.az/world/1210348.html В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33

В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33

В мире, 9 марта 2020 18:52 137
В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 33

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Финляндии, сообщают в понедельник медицинские власти Центральной Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее количество заболевших составляет 33.

"В больнице Центральной Финляндии было зарегистрировано три коронавирусных инфекции. Два человека были заражены коронавирусом в Финляндии. Один из инфицированных вернулся из района эпидемии", - уточняется в сообщении.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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